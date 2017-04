Hispaania jalgpalli maiuspala ehk El Clasico lõppes Barcelona ülidramaatilise 3:2 võiduga Madridi Reali üle. Nüüd on mõlemad tiimid kogunud 75 punkti, kuid Realil on üks matš vähem peetud

Madridis toimunud mängus jagus intriigi küllaga. Casemiro viis Reali avapoolaja keskel juhtima, kuid peagi Lionel Messi viigistas. 73. minutil viis Ivan Rakitici iluvärav omakorda Barcelona ette. Neli minutit hiljem tegi Sergio Ramos Messi vastu jõhkra vea ja saadeti punase kaardiga riietusruumi.

Real ei andnud aga alla ja James Rodrigueze 86. minuti tabamus tõi tabloole viigi. Kõik tundus juba Reali jaoks sobivas suunas liikuvat, kuid Messi arvas teisti: paar sekundit enne kohtuniku määratud üleminutite lõppu lõi Argentina koondislane oma 500. värava Barcelona särgis.

