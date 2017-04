Selgub, et Taaramäe ja Scarponi jagasid mitmel puhul ka hotellituba: "Olin aasta jooksul temaga päris mitmel sõidul toanaaber. Meelde on jäänud, et kui vana silma kinni lasi, siis minuti parast juba norskas nii, et kõrvatropid olid kohustuslikud," jätkab Taaramäe.

Scarponi oli ülimalt kogenud rattur, kes ei hoidnud teadmisi vaka all, vaid jagas neid ka nooremate kolleegidega. "Mäletan, et Michele käratas mulle detsembris, et olen liiga vara liiga professionaalne. Arvan, et tal oli õigus – tihti olengi juba talvel liiga motiveeritud. Suvel on õhinat vähem ja maksan seetõttu lõivu."

2015. aasta Vuelta a Burgose velotuuril pidasid just Scarponi ja Taaramäe maha meeldejääva duelli. Tegelikult pidi Taaramäe tuuril Scarponit aitama, kuid itaallane väsis viimase etapi viimasel tõusul. Taaramäel oli samal ajal jalg värske ning Vändra mees võttis velotuuri võidu. Teda ja Scarponit ja eraldama vaid paar sekundit.

"Kui Scarponi ees Burgose tuuri ühe või kahe sekundiga võitsin, siis Michele naljatas aasta otsa, et "Taara üks sekund, kurat üks sekund.""

Michele Scarponi. (Gian Mattia D'Alberto)

Rattamaailm on Scarponi traagilise surma järel täielikus šokis. Temast räägitakse kui mehest, kelle sarnast teist ei leidu. Oma postiivse loomuga nakatas ta tihtilugu kõiki võistlejaid, kes ühises grupis finiši poole väntasid.

"Michele oli tänu oma bennyhillilikule loomusele rattur, kellel oli väga palju sõpru. Grupis sõites oli tihti tema vatramine hästi kosta, sest iga mees lausa soovis Michelega paar nalja visata ja temaga rääkida," selgitab Taaramäe.

Taaramäele meenub ka Algarve velotuur, kus tal tekkis meeskonnaga väiksemat sorti konflikt, sest eestlalane jäi teisel etapil mõned kilomeetrid enne lõppu maha võidu napsanud Geraint Thomasest. Taaramäe sai küll tubli teise koha, kuid tema selja taga finišeerunud peagrupi ees oli parim teine Astana mees. Arvati, et liiga uljas Taaramäe aitas Thomase võiduni.

"Sealt tuligi väike ütlemine, et kui ma poleks päeva võitjaga mingi aeg koos sõitnud, oleks ehk Thomas kätte saadud ja võit oleks meie mehele läinud," meenutab Taaramäe.

Küll aga astus tema kaitseks välja Scarponi. "Michele tuli minuga vestlema ütles, et "oleks" ei maksa midagi ja proovima peab. Ta rõhutas, et "kurat, sind jättis maha ikkagi suur nimi: Geraint Thomas!""