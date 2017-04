Mäng hakkas kiiva kiskuma viiendas voorus, kui Erkki Lill ei saanud viimasel viskel vastaste kivile pihta ning nii-öelda "oma voorus" anti seisult 4:4 kaks punkti põhjanaabritele (seis 4:6). Kuuendas voorus teeniti punkt ning see õnenstus saada ka seitsmendas, kus viimase viske õigus oli juba Kaustel.

Soomel õnnestus kohe avavoorus haarata 3:0 edu, kuid Eesti tuli kolmandas voorus mängu tagasi, kui vastaste viimase viske tegija Oona Kauste ebaõnnestus ning 3:0 võiduga pääsesid meie mängijad juhtima 4:3.

See tähendas, et viimase vooru eel oli seis 6:6, kuid vastastel viimase viske tõttu eelis. Eestlased läksid mängima õige taktikaga, kuid sentimeetrite mängus ei tulnud mõni vise kõige ideaalsemalt välja ning Lill jäi oma viimaseks katseks raskesse seisu - ta pidi püüdma saada oma kivi ringi sees parimale kohale ja nõnda, et vastased viimase viskega seda sealt välja ei saaks. Rasake vise ei õnnestunud ja nõnda tuli kaotus vastu võtta.