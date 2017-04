Korvpalliliigas NBA jõudis esimesena play-off'i teise ringi valitsev tiitlikaitsja Cleveland Cavaliers, kes alistas möödunud ööl neljandat korda järjest Indiana Pacersi, seekord skooriga 106:102.

Cavaliersi liidri LeBron Jamesi jaoks oli tegu 21. järjestikuse võiduga play-off'i avavoorus, mis on praeguse formaadi (teise ringi pääsemiseks on vaja nelja võitu) rekord. See oli Jamesile ka kümnes kord, kui tema meeskond edeneb seerias ühtegi mängu kaotama, mis on samuti NBA rekord.

Houston Rockets läks seeriat Oklahoma City Thunderi vastu mängudega 3:1 juhtima pärast võõral väljakul saadud 113:109 võitu. Thunderi mängujuht Russell Westbrook kogus järjekordse kolmikduubli 35 punkti, 14 lauapalli ja resultatiivse sööduga. Võitjate poolt tegi veatu esituse tsenter Nene, kes tabas kõik 12 väljakult võetud viset ning kogus lõpuks 28 punkti.

Teistes mängudes viigistas Boston Celtics võõral väljakul seeria Chicago Bullsiga. Esimesed kaks mängu kodus kaotanud Boston võitis paar päeva tagais kolmanda ning möödunud öö neljanda, seekord tulemusega 104:95.

Utah Jazzi ja Los Angeles Clippersi vaheline seeria on samuti viigis pärast Jazzi 105:98 võitu. Utahil naases väljakule esimeses mängus vigastada saanud Rudy Gobert, samas Clippers peab hakkama saama ilma Blake Griffinita.