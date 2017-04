"Kui Vettel Ferrarisse läks lootis ta, et saab koheselt maailmameistriks. Tänavu võtab ta vabamalt ja on šokist üle saanud," põhjendas Ecclestone sakslase suurepärast algust uuele hooajale ajalehele Bild.

Pärast kolme etappi juhib sarja Sebastian Vettel, edestades Hamiltoni seitsme punktiga. Sakslane on hooaega väga hästi alustanud, ent tema hea sõber Ecclestone ei usu, et aasta lõpus Ferrari piloot karika endale saab.

"Aga Lewis Hamiltonist saab maailmameister. Ma oleksin Vetteli üle õnnelik, sest ta on mu hea sõber, aga asjad muutuvad. Hamilton on ülimalt talendikas ja tundub, et see aasta ta naudib võistlemist rohkem.