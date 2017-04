"Olukord on palju paremaks läinud - saan taas meeskonnaga koos treenida. Paistab, et hakkan korda saama," sõnas Klavan.

Eesti koondise kaptenit on seganud põlvevigastus, mistõttu on ta kahest viimasest mängust eemale jätnud. Nüüd on seis juba tunduvalt etem.

Liverpool sai nädalavahetusel valusa kaotuse, kui koduväljakul jäädi 1:2 alla Crystal Palace´ile. Eestlastest keskkaitsja sõnutsi see meeskonda ei murra.

"Meie võistkond ja koosseis on väga tugev. Meil on suurepärase kvaliteediga pallureid, kellel on lisaks ka tugev iseloom. On äärmiselt tähtis jätkata võitlust, isegi kui tundub, et seis on keeruline. Oleme endiselt enesekindlad."

Liverpool püsib Premier League´is kolmandal kohal, kuid liidrist Chelseast lahutab kahe enam peetud kohtumise juures juba 9 punkti. Samuti tulevad selja tagant ähvardavalt kaks Manchesteri meeskonda.

"Meil tuleb kokku hoida. Kui suudame sellest seisust saavutada oodatud tulemuse, maitseb see veelgi paremini," rääkis Klavan.