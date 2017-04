Seersant noomib kaua sõdurit, kes on tulnud rivistusele purjuspäi: "Ei, te pole inimene! Te olete elajas!" ütleb ta lõpetuseks.

"Siin te eksite," vaidleb reamees vastu. "Kõik sõdurid on inimesed, välja arvatud seersandid."

"Kuidas nii?"

"Kas te siis pole kuulnud, kuidas ohvitserid räägivad: Selle ülesande täitmiseks on mul vaja viit meest ja ühte seersanti?"