Eesti sportlased on liikuva eluviisiga inimesed. Juba nooruses käiakse välismaal laagrites ja võistlemas. Piiri taga tiirutades on neist saanud tõelised maailmakodanikud, kellest päris paljud on kodumaa tolmu lõplikult jalgelt raputanud ning leidnud uutel jahimaadel mõne põneva väljakutse.

Õhtulehe põgus uuring näitab, et välismaal elab rohkem kui 130 praegust ja endist Eesti sportlast. Kokkuvõtet tehes arvestasime nende päritolu ja nii-öelda vereliiniga, sestap kaasasime ka huvitava taustaga väliseestlased. Samas on selge, et niisugune kaardistamine ei saa olla ülitäpne, paratamatult jääb keegi välja.

Kui kaupmees ja maadeavastaja Christoph Kolumbus randus Ameerikas juba 1492. aastal, siis Eesti sportlaste suurem väljaränne maailmamere taha algas eelmisel sajandil ja nüüd elab seal üle 30 meie atleedi, kes on vähemalt noorteklassis kodumaa meistrivõistlustel pjedestaalile jõudnud.

Eestlased on Ameerika mandrile siirdunud eri põhjustel ja reeglina on nendega seotud põnevad lood. Võtame näiteks ujuja Toomas Arusoo, kes sündis 1948. aastal Stockholmis. Rootsist võttis Arusoode perekond suuna Kanadasse, kus Toomas sai oma tulevase trumpalaga sinasõbraks ja jõudis vingete saavutusteni.