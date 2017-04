McLaren-Honda jaoks on uue F1 hooaja algus problemaatiline. Neljandaks etapiks seadis üks sõitjatest Fernando Alonso näiliselt tagasihoidliku eesmärk - jõuada mõlema masinaga finišisse.

Alonso pole see aasta veel kordagi finišisse jõudnud ning tema tiimikaaslane Stoffel Vandoorne vaid korra, kui lõpetas Austraalia GP 13. kohal. Võitja Sebastian Vettel edestas teda kahe ringiga.

Probleeme valmistab Honda jõuallikas, mis pole piisavalt võimas ning millel on suured probleemid vastupidavusega. Pärast Bahreini ringrajal testimist usub Alonso, et nüüd võib kõik paremuse poole minna.

"Venemaa GP-lt oleks positiivne tulemus see, kui mõlemad masinad jõuaksid finišisse, sest meil on vastupidavusega probleeme olnud," sõnas hispaanlane. "Jälgisin Bahreinis toimunud testi ja olen rahul, kuidas saime palju väärtuslikke andmeid nii autolt kui ka jõuallikalt.

Tean, et kõik McLaren-Hondas töötavad väga palju, et areneda võimalikult kiiresti. Hooaeg on pikk, aga etappide vahel pole palju aega. Seega viimasel testipäeval saadud ringid olid meie jaoks ülimalt positiivsed. Loodetavasti tuleb see järgmistel GP-del kasuks."