Jalgpalli Meistrite liigas on selgunud neli poolfinalisti. Kõigi konkurentsis püsivate klubide sihtmärgiks on jätkuvalt Walesi pealinn Cardiff, kus 3. juunil selgub 62. Euroopa jalgpalliklubide meister.

Õhtulehe viiendas teemakohalises jalgpallistuudios on külas Eesti ainsa vutiportaali Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar, kes on ilmatuma suur Madridi Reali fänn. Teatavasti on Real Meistrite liigas jõudnud poolfinaali, kus minnakse vastamisi linnarivaal Atleticoga.

Hiiumaalt pärit Elissaar leiab, et Realil ja Atleticol on teineteist võimatu üllatada: on ju klubid lihtsalt nii palju kohtunud. Kes on paaris favoriit ning kas Torino Juventuse puurivahi Gianluigi Buffoni mõttetera on õige? Vastused leiad saatest!