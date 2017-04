Autoralli MM-karussell on jõudnud Argentiinasse, kus sõidetakse käesoleval nädalavahetusel hooaja viies etapp. Ott Tänaku sõnul on Argentiina MM-rallist raske midagi oodata.

MM-sarja ametlikus eelvaates tõdes eestlane, kelle kaardilugejaks on kaasmaalane Martin Järveoja, et Argentiina ralli pole ühelgi aastal samasugune.

"Kui hakkame legendi koostama, on olud eelnevatest rallidest alati erinevad. Mõnikord veab ilmaga ning saad sõita siledatel teedel, teinekord aga sajab ning trass on konarlik. See on ralli, kus ei tea, mida oodata," selgitab Tänak.

Nelja etapi järel hoiab Tänak MM-sarja üldarvestuses 48 punktiga neljandat kohta. Tema M-Spordi tiimikaaslane ja neljakordne valitsev maailmameister Sebastien Ogier on kogunud täpselt 40 silma rohkem ning 88 punktiga on prantslane ka sarja liider.