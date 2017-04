Tennise naiste Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 73.) alistas Stuttgarti WTA-turniiri avaringis maailma 34. numbri Ana Konjuhi ning kohtub teises ringis hispaanlanna Garbine Muguruzaga (WTA 6.).

Kontaveidi võit Konjuhi üle pälvis sotsiaalmeedias ohtralt rõõmu. Kes oli õnnelik, et 21aastane eestlanna näitab oma potentsiaali väärilist mängu, kes avaldas arvamust, et Muguruzat ootab homme ees raske matš.

Really great seeing Anett Kontaveit meeting her potential! Saw her two matches against Venus and she showed a lot of promise! Rising ranks — Barry Clarke (@Barry_Clarke93) April 25, 2017

I love Kontaveit <333343 — #10. (@hardworkwinz) April 25, 2017

Difficult match for Garbi tomorrow. Kontaveit is playing really well these days. — Santi Mendez (@vamosgarbi) April 25, 2017

@PSG_Schalke I say Kontaveit is 'underranked' 👍👍👍 — Jake Davies (@jakedavi5) April 25, 2017

As someone who argues Konjuh is overhyped and Kontaveit is under rated, this is a good result for me😅 — James Carlile (@PSG_Schalke) April 25, 2017

In a hard-hitting contest, Kontaveit struggles at the net but serves better & is more precise from the baseline to beat Konjuh, 76(5) 64. — Fog Mountain (@fogmount) April 25, 2017