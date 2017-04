1992. aasta Albertville'i taliolümpial 16aastase noorukina suusahüpetes kaks kulda ja ühe pronksi võitnud Toni Nieminen müüb oma autasud maha.

Tänaseks 41aastane soomlane on viimastel aastatel vaevelnud rahahädas, kuid nüüd on seis nii halb, et tal pole muud võimalust: medalid tuleb maha müüa, vahendab Ilta-Sanomat.

Ehkki spordisõber võiks arvata, et olümpiamedalid - eriti veel need kõige kirkamad - maksavad üüratu summa, pole see siiski tõsi. Jah, medalite hinda ei anna võrrelda piimapaki omaga, ent praegu on Niemineni kuldmedalite eest pakutud 6650 ja pronksise autasu eest 4500 eurot.