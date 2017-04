BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond ei toonud tänavu Ühisliigas taevast tähti alla ning meedias jõuti ses sarjas mängitud aastaid nimetada juba mahavisatuteks. Kalevi peatreener Alar Varrak on veidi teistsugusel arvamusel ja märgib samas, et nõustub osa kriitikaga.

„Korvpalliga seonduvat on viimastel päevadel meedias palju kritiseeritud. Jah, osa kriitikast on õigustatud, kuid analüüsita lahmimine mulle ei meeldi. Kui me ei mängiks VTB liigat, kas see oleks Eesti korvpallile kasulikum või kahjulikum? Kes Kalevisse kuuluvad, saavad paljudel pühapäevadel tunda Euroopa tipptaset. Sellest sarjast loobuda oleks väga lihtne, kuid mis on alternatiiv?“ küsib Varrak.

Ta nõustub, et tänavusel hooajal on eesti rahvusest mängijate osa jäänud Kalevis soovitust väiksemaks. „See on õigustatud kriitika, kuid treenerina on väga raske teha midagi teisiti. Minu jaoks pole vahet, kas mängija on must või valge, eestlane või välismaalane. Klubitreenerina ei saa ma mängija passi vaadata, pean kasutama lahendust, mis on võistkonnale hetkel parim,“ meenutab Varrak karmi tõde.

Klubikorvpall jääb vaeslapse ossa