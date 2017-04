JALGPALL

Teeme päeva lõpuks kiire ülevaate, mis toimus Hispaania ja Inglismaa jalgpalliligades.

Hispaania: Barcelona võitis 7:1 Osasunat, Madridi Real 5:1 Deportivo La Corunat. Mõlemal meeskonnal on 78 punkti, Realil aga mäng vähem peetud. Tiitliralli on täies hoos!

Inglismaa: Arsenal võitis 1:0 Leicesteri, Tottenham 1:0 Crystal Palace’it ja MiddlesBrough 1:0 Sunderlandi.

Tottenham on teisel kohal ja liider Chelsea jääb nelja punkti kaugusele, Arsenal on kuuendal kohal ning Meistrite liigasse viivast neljandat kohast lahutab samuti neli punkti. Middlesbrough on eelviimane, liigasse pisimajäämiseks oleks vaja kinni püüda Hull City, kes on kuue silma kaugusel.