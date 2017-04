Eesti korvpalli meistriliigas on jõutud otsustavasse faasi ning reedel alustatakse poolfinaalidega. Valitseva meistri BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak sõnas, et nende eesmärk on jõuda paarist edasi ja kui ei jõuta, on tegu suure pettumusega. Nelja parema seas astub Kalev/Cramole vastu Pärnu võistkond. "Minu teada said esimest korda nleja hulka, aga vaadates kogu protsessi, siis igati loogiline. Varem või hiljem nad pidid sinna jõudma. Meil ei saa nende vastu sugugi kerge olema, nad mängivad huvitavat korvpalli," rääkis Varrak. Veerandfinaalseerias alistati väga kergelt mängudega 3:0 Rakvere Tarvas, kuid juhendaja pole mures, et see võib tulevat seeriat mõjutada. "Meil olid siin Zeniidi ja Kubaniga vahepeal mängud, selle taha küll ei saa pugeda. Pigem meie suurim mure on klassikaline laager enne poolfinaale, mis võib mänguvormi natukene mõjutada."

Varraku sõnul on Eesti meistriliiga tiitel siiamaani väga tähtis. "See jutt, et tiitel ei maksa midagi - maksab ikka. Üks aasta Kalev/Cramo ei tulnud Eesti meistriks, kuigi tegime Ühisliiga väga hea hooaja. Väga paljud pöörasid selle negatiivseks, et me ei tulnud meistriks. Ta on tähtis, usu mind."

Selle najal on ka Cramo eesmärk selge. "Ei hakka mina siin midagi ennustama. Meie eesmärk on finaali jõuda, paarist edasi minna ja siis paistab, palju neid mänge vaja on. Ja kui ei saa, siis on see kindlasti meie jaoks väga suur pettumus," sõnas peatreener.