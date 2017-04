Eesti korvpalli meistriliigas on jõutud otsustavasse faasi ning reedel alustatakse poolfinaalidega. Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe sõnul tuleb seeria Raplaga põnev. "No mis ikka hakkab juhtuma? Vaja kolm võitu koguda ja finaali saada. Mõlemal on eesmärgid silme ees ja läheb kõvaks andmiseks," sõnas Kullamäe reedel algavast poolfinaalseeriast. Kas vana hea sõber Aivar Kuusmaa üritab teda kuidagi üle kavaldada? "Muidugi hakkab, ta on vana kavalpea. Ta on mulle juba üheksa kuud seda juttu rääkinud, see pole midagi uut. Pean nendeks kavalusteks valmis olema," naljatles Tartu peatreener.

"Pulsi tõmbab ülesse siis, kui lähed saali, rahvas on saalis ja meeskonnad teevad sooja," rääkis Kullamäe, kinnitades, et riigi meistrivõistlused on hooaja kulminatsioon, tegu on aasta viimaste mängudega ning kodune tiitel on kõige tähtsam

"See jääb melde ning kui saab, siis nende mängude pealt saab järgnevaks hooajaks sponsoreid. Samamoodi arvan, et see on meie hooaja ja kõikidele meeskondadele viimane lõpuspurt. Eks näeb, mis poolfinaalides hakkama saab." Juhendaja kinnitusel on meeskond niivõrd-kuivõrd terve. "Meil on siin ka vanemaid mehi ja seal hakkab igalt poolt tundma, aga üldplaanis kui kahe päevaga mingit halba üllatust ei tule, jookeseme reedel täisrivistuses nende kümne mehega, kes meil on, väljakule." Seeria tulemust Kullamäe ennustama ei hakka. "Olen siin eelnevatel aastatel ennustanud, aga need pole hästi läinud. Eks vaatame."