Eesti korvpalli meistriliigas on jõutud otsustavasse faasi ning reedel alustatakse poolfinaalidega. Pärnu jõudis nii kaugele esimest korda ning peatreener Heiko Rannula sõnul tuleb meeskonnal ennast tõestada.

"Tunnen hästi. See on meie eesmärk ja saime siia. Nüüd tuleb nii-öelda kanda kinnitada ja näidata, et me pole siin niisama. Oleme väärinud seda kohta ja peame ka edasi hästi esinema," rääkis Rannula.

Poolfinaalis tuleb vastu valitsev Eesti meister, kuid ka neid on võimalik haavata. "Neil on nagu kõigil meeskondadel omad nõrkused ja püüame neid kasutada. Kui meil kõik väga hästi välja tuleb, siis oleme kindlasti võimelised mängus püsima."

Rannula sõnul on seerias ülioluline esimene kohtumine. "Ma tahaks hästi palju mänge näha, aga ütlen, et väga palju loeb esimene mäng. Kui suudame siis hammustada, vähemalt sabas püsida, siis kodumänguks on meil veel parem variant."

Mida Rannula rääkis veerandfinaalseeriast TTÜga, pikast pausist enne poolfinaale ning millised lood on pärnakate tervisega, vaata juba Õhtulehe videost!