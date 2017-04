Korvpallur Siim-Sander Vene käis eile operatsioonil ja taastumiseks kulub vähemalt kolm kuud. Võimalik, et augustis toimuvates tähtsates MMi eelkvalifikatsioonimängudes Kosovo ja Makedoonia vastu ta ei osale.

Venele tegi juba pikemat aega valu hüppeliigese piirkond, kuid ta ei osanud öelda, mida doktor Madis Rahu täpsemalt lõikas: "Meditsiinilise täpsusega ma ei oska kommenteerida, hüppeliigese tagaosas oli mingi probleem," tunnistas ta.

"Esmamulje on pigem selline, et operatsioon läks vist hästi. Ka arst kinnitas, et kõik läks nii, nagu pidi," ütles Vene. "Taastumine kestab kolm kuud, kuid kõigepealt tuleb vaikselt kõndima õppida. Erinevad taastusravi harjutused on teada ja niimoodi vaikselt hakkab asi minema."

Kui jutt augustile ja koondisele viia, siis jääb Vene vaikseks ja tunnistab, et midagi lubada kahjuks ei saa. "Enne kolme kuu möödumist ma päris korvpallitreeningutele igal juhul mõelda ei tohiks. Koondisele mõeldes läheb asi väga napiks, midagi kindlat praegu öelda ei saa."

Operatsioonil ja mängupausil on kindlasti oma mõju ka klubikarjäärile. Eelmisel hooajal Nižni Novgorodis mänginud mehe leping lõppes ja tulevik on lahtine. "Aastane leping on nüüd läbi ja praegu ei ole kellegagi uuest lepingust rääkinud," ütles Vene.