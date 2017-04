Vestlesid kaks senaatorit:

"Eile õhtul kohtasin ma Valge Maja lähedal Clintonit. Et ta on nii paks, kandis oma kollast vihmamantlit ja suitsetas, siis pidasin ma teda vabaks taksoks."

"Aga sa said oma eksitusest ometi aru?"

"Jah, aga alles siis, kui sisse püüdsin istuda..."