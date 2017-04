Kui 33aastane M-Spordi piloot jahib Argentiinas debüütvõitu, siis tema meeskonnakaaslasel Ott Tänakul on oma senise parima koha üle sõitmine lihtsam ülesanne: neli korda Argentiina kruusateedel kihutanud saarlase "edukaim" tulemus on 2012. aasta kümnes positsioon.

Kruusal sõidetav ainus Lõuna-Ameerikas kihutatav MM-ralli on viimasel neljal aastal näinud nelja erinevat võitjat. Mullu tõusis poodiumi kõrgeimale astmele MM-karjääri esimese rallivõidu noppinud uusmeremaalane Hayden Paddon. Hyundai piloot edestas just Ogieri, kes on Argentiinas teiseks tulnud ka 2014. ja 2013. aastal.

Neljakordne valitsev maailmameister, 485 katsevõitu, 60 poodiumikohta, 39 rallivõitu – autoralli MM-sarja viimaste aastate kroonitud kuningas Sebastien Ogieri vägevad saavutused panevad ahhetama iga spordisõbra. Ent prantslase auhinnakapist on puudu vaid ühe MM-etapi võit, mida Ogier reedel algaval Argentiina rallil kindlasti muuta tahab.

Samas on MM-sarjas neljandat kohta hoidev Tänak ainus liiderkvarteti liige, kes pole tänavu ühtegi rallit võitnud. Monte Carlos oli alistamatu Ogier, Rootsis Jari-Matti Latvala, Mehhikos Kris Meeke ning Korsikal Thierry Neuville. Ehk on nüüd Tänaku kord vastased kruusapilve jätta?

Eesti parim rallipiloot on igatahes hakkamist täis, ehkki Tänak tõdeb, et Argentiina teed talle sajaprotsendiliselt mokkamööda pole. "Ralli pole nii kiire kui mulle meeldiks. Argentiinas on alati võimalik millelegi otsa sõita, kivid lendavad tihti teele ning tuleb väga valvas olla," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Tuleb teada, milliseid riske tasub võtta ning milliseid mitte."

Argentiina ralli eel on M-Sport läbinud palju testikilomeetreid, et masinat parandada. Ütles ju Ogier pärast Korsikat: "Meil oli Neuville’iga konkureerimiseks vajalik kiirus, aga kahjuks tekkis nii minul kui ka näiteks Tänakul liiga palju tehnilisi probleeme. Meeskond peab murede lahendamiseks kõvasti vaeva nägema, sest me ei soovi enam nii stressirohkes olukorras olla." Tänaku sõnul töötati testidel Ford Fiesta juhitavuse kallal ning sooviti Argentiinaks end auto rooli taga veelgi mugavamalt tunda.

VÕITLUS ALAKU! Kui mullu kihutas Sebastien Ogier Argentiinas Volkswagen Pologa, siis tänavu on prantslase istumise all M-Spordi Ford Fiesta. Kas tiimi- ja autovahetus toob Ogierile seni püüdmatuks jäänud võidu? (DIEGO LIMA)

Mida võivad rallisõbrad aga Argentiina ralli trassist oodata? Jah, ehkki tegemist on kruusaetapiga, pole Ladina-Ameerika teed teps mitte nii kõvad kui näiteks Mehhikos, kus sõideti samuti kruusal.

Tänaku arvates on Argentiina ralli üks neist mõõduvõttudest, millest ei oska midagi oodata. "Mõnikord veab ilmaga ning saad sõita siledatel teedel, teinekord aga sajab ning trass on konarlik," selgitas 29aastane piloot, kellele loeb kaarti kaasmaalane Martin Järveoja.

Argentiina ralli esimene katse algab Eesti aja järgi reede öösel kell 01.08. Kokku sõidetakse 18 kiiruskatset kogupikkusega 357,59 km. Ralli lõpeb pühapäeva õhtul. Kui soovid Argentiinas toimuvaga põhjalikult kursis olla, loe Õhtulehe mitmepäevast ralliblogi, mille leiad meie spordiveebist sport.ohtuleht.ee.

Rivaalid kardavad Hyundai domineerimist

Argentiina MM-etapi eel on rallimaailma tagatubadest kostunud kartus, et Hyundai võib hakata MM-sarja domineerima. Viimastel aastatel oli WRC-karusselli kindlaks liidriks Volkswagen, kes mullu aga pillid kotti pani.

Hyundai on tänavu näidanud suurepärast kiirust ning ehkki neljast etapist on võidetud üks, võiks neid olla rohkemgi. Lõuna-Korea autotootja esipiloot Thierry Neuville oli liikumas nii Monte Carlos kui Rootsis kindlate võitude poole, ent sõiduvead maksid belglasele valusalt kätte.

Thierry Neuville. (TT NEWS AGENCY)

Lisaks Neuville’ile on Hyundai palgal Hayden Paddon ja Daniel Sordo ning eelmisel nädalal istus Hyundai rooli ka Andreas Mikkelsen, kes oli mullu Volkswageniga MM-sarja üldarvestuse kolmas.

Pärast sakslaste loobumisotsust jäi Mikkelsen aga töötuks, kuid võib rallimeedia kohaselt Hyundaiga veel tänavu liituda. Mõne rallieksperdi arvates ei tuleks see aga MM-sarjale kasuks.

"Läbisime just ajajärgu, mil üks meeskond oli teistest peajagu parem. Tuleb küsida, kuivõrd kasulik Hyundai domineerimine oleks. Peaks Mikkelsen nendega liituma, oleks konkurentidel raske Hyundaile vastu saada," ütles üks allikas tunnustatud väljaandele Autosport.

MM-sarja üldseis

1. Sebastien Ogier (M-Sport) 88 punkti

2. Jari-Matti Latvala (Toyota) 75

3. Thierry Neuville (Hyundai) 54

4. Ott Tänak (M-Sport) 48

5. Dani Sordo (Hyundai) 47

6. Craig Breene (Citroen) 33

Konstruktorite arvestus