"Jääb pöialt hoida, et Anettile tuleks homme "õige" vastane. Mängida Šarapovaga Stuttgartis ja Porsche peale - see on sündmus," kommenteeris tenniseekspert Margus Uba Anett Kontaveiti veerandfinaali jõudmist tugeval turniiril.

Kontaveit alistas teatavasti maailma kuuenda reketi Garbine Muguruza 2:6, 7:6, 6:1. "Tooksin välja kolm faktorit, mis selle võidu tõid. Esiteks võitlusvaim, teiseks serv ja sellest tulenenud enesekindlus, kolmandaks liikumine," loetles Uba.

"Vaimne pool on tennises äärmiselt tähtis. Teises setis käis kõva võitlus. Anett andis endast absoluutselt maksimumi, ta tunnetas, et Muguruzaga on võimalik mängida. Kui üks sett TOP 10 mängija vastu käes oli, andis see talle kolmandaks juba tiivad."