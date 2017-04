Eesti Korvpalliliit avaldas 23 meesmängijat, kellele saadeti suveks koondisekutse, peatreener Tiit Sokk ootab vastuseid 6. juuniks.

Nimekirjas on kõik paremad, Soku sõnul ei plaani ta teha kunstlikku noorenduskuuri. 23-liikmelisse nimekirja kuulub ka aprilli alguses Lõuna-Carolina ülikooliga NCAA finaalturniiril mänginud Maik-Kalev Kotsar, kuid samas pressiteates on kirjas, et mees "jääb suvise ettevalmistuse tõttu ülikooli juures poolte kokkuleppel kõrvale".

"Kandidaatide seas on eri põlvkondade mängijaid," ütles Tiit Sokk pressiteate vahendusel. "Nooremaid tuleb peale, aga me ei plaani teha kunstlikku noorenduskuuri. Koondisse valitakse parimad tervise juures olevad mängijad. Kes on, need mängivad, eesmärk on ikka võita ja edasi saada."