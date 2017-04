Eesti Föderatsiooni karikasarja tennisenaiskonna kapten Märten Tamla kiitis kuu aega tagasi, Anett Kontaveiti eduka USA turnee aegu, et ta vaatas juba veebruaris kodumaal peetud mängude ajal: Anett liigub varasemast paremini ja kiiremini. Tal on rõõm näha, et edusammud jätkuvad.

"Mida mängus Garbine Muguruzaga tähele panin - uskumatu, kui hästi on Anett väljakul liikuma hakanud!" hüüatas Tamla. "Muguruza vastu on väga keeruline mängida. Kui nad eelmisel korral kohtusid aasta tagasi Austraalias, ei jõudnud Anett korralikult pallidele järele. Nüüd jõudis. Ses vallas on toimunud väga kiire areng."

Tamla sõnul ongi maailma esikümne mängijad nii kõrgele jõudnud seetõttu, et nad liiguvad hästi, mitte et nad lööksid hirmkõvasti. "Nad on õiges kohas varakult kohal ja löövad sageli juba tõusvaid palle. Seetõttu võib jääda mulje, et nad löövad kõvasti, aga küsimus on siiski liikumises. Ka Anett suutis seda ning tänu sellele Muguruza vastu mängus olla ning ühest hetkest juba domineerida," analüüsis Tamla.

Tamla on aastaid tagasi ka ise juhendanud Kontaveiti, kas ta nägi juba siis suurt tulevikku? "Anett kuulus juba noorte seas maailma tippu ja oleks imelik, kui ma poleks uskunud tema võimalustesse ka täiskasvanute seas," lausus treener muheldes. "Siiski, mis Anetti mõnestki teisest noorest eristas - ta on alati harjutanud täiskasvanute perspektiivi silmas pidades. Võib treenida nii, et olla noorteklassis edukas, kuid Anett on kogu aeg üritanud olla agressiivsem, ründavam pool. See on viis, kuidas täiskasvanute seas läbi lüüa ja Anett on ise kogu aeg tahtnud ses stiilis harjutada."