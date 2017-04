Eesti spordisõbra jaoks oli Stuttgarti tenniseturniiri eilne olulisim sündmus loomulikult Anett Kontaveiti mäng, kuid maailm jälgis suurema huviga Maria Šarapova esimest etteastet pärast dopingukaristuse kandmist. Turniirile on akrediteeritud tavalisest rohkem, 200 ajakirjanikku! Ning Briti meediale ei anna venelannale eraldatud vabapääse kuidagi asu. Šarapova alistas itaallanna Roberta Vinci kahes setis ja sattus seejärel ajakirjanike ristküsitluse alla. Avaldame osa küsimusi-vastuseid. BBC ajakirjanik Russell Fuller: Kuidas plaanite saada Prantsusmaa lahtiste vabapääsme ja korraldada asja nii, et korraldajate otsus poleks ebaõige?

See pole minu töö. Minu töö on tennist mängida. Minna väljakule ja teha seda, mida just tegin. Vahel võidan, vahel kaotan - see on minu töö. Samuti on osa tööst teiega suhtlemine. Kõik muu ei ole.

Tahaksin siiski kuulda vastust oma küsimusele. Paljud leiavad, et ehkki te olete Suure slämmi turniiride võitja, ei tohiks teie olukorras vabapääsmeid anda. Teie aga leiate, et teie wild-card'id on põhjendatud. Kas olete kindel, et arvan niimoodi? Vähemalt olete te nõus vabapääsmeid vastu võtma. Tõsi. Seetõttu tahaks kuulda teie seisukohta. Sest järgmine põlvkond saab ebaõige sõnumi: võib rikkuda dopingureegleid, kuid seejärel saab suurturniiridele vabapääsmeid. Miks te ei näe selles probleemi? Saan mängimiseks kutseid turniiride direktoritelt. Mul pole edetabelipunkte. Saan mängukutseid, mitte kohe tiitleid. Nagu varemgi, pean astuma väljakule ja mänge võitma - tegema oma tööd. Mõne küsimuse pärast jõudis järjekord The Suni ajakirjanikuni. "Oo, jumal!" oli Šarapova reaktsioon, kui ta kuulis Briti tabloidi nime. "Teid on samuti meeldiv näha," vastas ajakirjanik. "Arvan, et The Sun polnud tänaseni käinud ühelgi Stuttgarti turniiril, kas mul on õigus? Olete siin esimest korda! Vägev!" ründas Šarapova sarkastilise naeratusega. Paljud teile wild-card'ide andmise vastu olevad mängijad on rõhutanud: asi pole mitte teisse suhtumises, vaid keelatud aine kasutamises. Kas leiate, et neil pole tõepoolest mitte midagi teie vastu?