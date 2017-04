Tänak tegi kahel viimasel kiiruskatsel spinni, kuid näitas ikkagi head minekut. Poodiumikoha jaht jätkub juba mõne tunni pärast!

SS12: "We had a spin in the last stage and a spin in this one too. Need to have a look at that in service, but otherwise okay." #WRC #Delfi — Ott Tänak (@OttTanak) April 29, 2017