Kanada tennisisti Bouchardi arvates on asi aga mäda: "Ta on petis ja minu arvates ei tohiks petiseid mitte ühelgi spordialal võistlema lasta. WTA annab noortele täiesti vale signaali: peta ja me ootame sind avasüli tagasi!"

23aastane Bouchard tunnistas, et tema austus Šarapova vastu on täielikult kadunud. "See on tohutult ebaaus tennisistide vastu, kes asju reeglite järgi ja ausalt teevad," lisas ta.