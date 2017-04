Eesti parim rallimees Ott Tänak alustab ööl vastu reedet Argentina MM-rallit. Praegu hoiab Tänak üldarvestuses neljandat kohta.

"Idee on (ralli - toim) puhtalt läbida ning eks natuke peab näpud risti hoidma, et õnne ka oleks. Siin on aasta ühed kõige raskemad olud autode jaoks. Loodetavasti mutrid seisavad küljes ja läheb kõik hästi. Tundub, et tuleb raske ralli autodele ja tuleb veidi targemalt läheneda sellele," rääkis Tänak Vikerraadiole.