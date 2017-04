Maria Šarapova võitis Stuttgarti tenniseturniiri teises ringis 7:5, 6:1 Jekaterina Makarovat ja kohtub veerandfinaalis Anett Kontaveidiga. Kuulsal venelannal jagus eestlanna kohta vaid kiidusõnu.

"Ma pole temaga kunagi mänginud, ta on tour'il üks väheseid tüdrukuid, kellega ma veel kohtunud pole," arutles Šarapova. "Ta on siin mänginud head tennist ja usun, et see saab olema hea võimalus meie mõlema jaoks."

Kontaveidi ja Šarapova matš toimub homme, kuid täpset kellaaega pole veel teada. Venelanna kandis 15 kuu pikkust dopingukaristust ning osaleb üle pika aja esimesel turniiril.

Paljud konkurendid on Šarapova suhtes kriitiliselt sõna võtnud. "Ta on petis ja minu arvates ei tohiks petiseid mitte ühelgi spordialal võistlema lasta. WTA annab noortele täiesti vale signaali: peta ja me ootame sind avasüli tagasi!" ütles 2014. aasta Wimbledoni finalist Eugenie Bouchard.