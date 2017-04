Tiitlikaitsja Põlva Serviti alustas Eesti käsipalli meistrivõistluste poolfinaalseeriat edukalt, kui alistas mulluse finaalivastase Viljandi HC kodusaalis 26:20 (13:11).



Serviti edukaim oli 8 väravat visanud Henri Sillaste. Raiko Rudissaar ja Henri Hiiend lisasid 4 tabamust. Viljandi eest viskas Sten Maasalu 8 ja Kristo Voika 7 väravat.



"Mängu oli palju ja vastane ei andnud kuni lõpuni alla. Kuigi pealtvaatajatele võis tunduda, et mingil hetkel oli edu juba turvaline, siis pingil istudes nii turvaline ei tundunud," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting pärast kohtumist.



Viljandi loots Marko Koks sõnas, et avakohtumine näitas, et Viljandil on seerias mänguliselt veel kõvasti juurde panna. "Skoori osas toetusime ju sisuliselt ainult kahele mängijale."



Kolme võiduni peetav poolfinaalseeria jätkub laupäeval kell 19 Viljandi spordihoones. Reedel mängivad Viimsis sealne võistkond ja HC Kehra. Seeria esimese kohtumise võitis Kehra.