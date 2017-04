Tartu Bigbank võitis võrkpalli Eesti meistrivõistluste viiendas finaalmängus 3:2 Tallinna Selverit ja vähendas nelja võiduni peetavas seerias kaotussesisu 2:3-le.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev: "Otsisime koosseisu ja tulime selle karusselli pealt mängu tagasi ning jõudsime viiendasse geimi. Pärast suurelt kaotatud geimi oligi esimene eesmärk viiendasse jõuda ja siis edasi vaadata. Meil olid lõpus omad võimalused, kuid täna oli selline koosseisu otsimise mäng."

Selveri poolelt tegi seekord kahvatu esituse diagonaalründaja Lincoln Williams, kes jäi lõpuks 13 punkti peale. Võrdluseks, Tartu pommitaja Bradley Gunter tõi 26 punkti.

"Täna ei olnud meil alguses Lincoln Williamsit pundis ja sealt jäi natukene puudu. Samas on mänge, kus just tema on meid vedanud ja teised varju jäänud. Igal mängul on oma iseloom," ei olnud Vassiljev mehe suhtes kuigi kriitiline.