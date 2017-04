Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas jätkub armutu võitlus Meistrite liigasse viivate kohtade nimel. Üks otsustav lahing leidis aset täna Manchesteris, kus kohalikud City ja United tegid väravateta viigi.

Koduväljakul mänginud City domineeris, kuid Unitedi väravat ei õnnestunud lahti muukida ka pärast Marouane Fellaini 84. minutil saadud punast kaarti. Belgia koondislane tegi kõigepealt Sergio Agüerole kollast kaarti väärt vea, kuid hetk hiljem otsustas ta peaga vastu argentiinlase pead lüüa ja sai otse punase kaardi.

How Fellaini just became Zidane for 5 seconds

😂 😂 pic.twitter.com/0aZBs3Fwe2