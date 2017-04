Politsei peatab auto kinni, kuna see ületas kiirust, lööb juhile kulpi ning ulatab juhile paberi, et see seletuskirja kirjutaks. Juht mõtleb, et mis ma talle sinna kirjutan, jube kiire on ka. Murrab siis lehe pooleks, paneb sajakroonise sinna vahele ning ulatab politseile. Korravalvur võtab paberi, vaatab sisse ja ütleb:

"Jaa… hästi kirjutad… õigesti kirjutad…ainult liiga vähe kirjutad…"