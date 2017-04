Käesoleval nädalavahetusel vuravad vormelid Sotši ringrajal ning Hamiltoni käest küsiti eelmisel etapil teemaks muutunud tiimikorralduste kohta. "Meie üritame tiimiga alati võita. See tähendab meeskonnana töötamist aga ainult erilistel asjaoludel on boksist tulevad käsud aktsepteeritavad.

Loomulikult võistkonnana peame nädalavahetuselt koguma maksimaalselt punkte. Ülesannetes on selgelt kirjas, et tähtis on meeskonna võit, mitte individuaalne. Seega, kui sa ise ei suuda etappi võita, siis soovid et tiimil läheks võimalikult hästi. Mercedesena tahame finišeerida enne Ferrarit ning sellepärast peame töötama kollektiivsemalt kui kunagi varem," sõnas Hamilton.