Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovren sõlmis klubiga uue lepingu, mis hoiab teda Anfieldil 2021. aastani.

Keskkaitsja ja meeskond allkirjastasid uue tehingu reede hommikul. Väidetavalt hakkab horvaat teenima nädalas 100 tuhat naela ehk ligi 119 tuhat eurot. Kontrahtis on ka klausel, mille kohaselt võib Liverpool jätta Lovreni meeskonda 2022. aastani.

"See on mulle ja mu perele eriline päev. Arvatavasti olen täna maailma õnnelikuim mees, sest täitsin järjekordse unistuse. Alati unistasin Liverpooli pikaks ajaks jäämisest, sest see on ainukene klubi, mida armastan," sõnas Lovren võistkonna ametliku kodulehe vahendusel.

27aastasele jalgpallurile on käimasolev hooaeg klubis juba kolmas ning tänavu on ta tiimisisene konkurent ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavanile. Kui Lovren hakkab teenima ligi 120 tuhat eurot nädalas, siis eestlane teenib "kõigest" 65 tuhat.