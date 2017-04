Ta kinnitas, et andis kõik, mis anda oli ega saa endale etteheiteid teha, lihtsalt vastane oli täna parem.

"Vastane mängis hästi ja näitas oma kõrget klassi. Ta ründas mitmel korral minu teise servi järel suurepäraselt, see on olnud tema trump ka maailma tippude vastu. Šarapova on minu meelest juba väga heas vormis ja ta on siin Stuttgartis näidanud, et kuulub endiselt tippklassi," ütles Kontaveit Õhtulehele.

Šarapova rääkis pressikonverentsil, et naudib võistlemist. "Kui parajasti mängin, keskendun järgmisele punktile ja sellele, mida pean tegema. Kui aga lahkun väljakult, siis mõistan, kui väga neid hetki naudin," vahendas WTA koduleht endise maailma esireketi sõnu.

"Liikusin võrreldes eelmiste päevadega väljakul palju paremini, tundsin väljakul ja selle katte suhtes end kindlamalt. Avamängus ei tunnetanud ma platsi, liiva ega valitsevat atmosfääri eriti hästi – olin siis teinud vaid ühe hommikuse trenni.

Praeguseks on mu jalgade töö muutunud palju paremaks, samuti silma-käe koostöö. Võid harjutada, palju tahes, võistlustunnetus on teine asi. Ka tegutsesin täna taktikaliselt paremini, servitõrjed olid paremad. Ent tean, et suudan veel palju paremaks saada."

Teises setis seisul 5:3 saanuks Šarapova oma servigeimiga mängu lõpetada, kuid võitluslik Kontaveit murdis selle. "Ta on viimastel nädalatel palju mänginud ja oli väga hea," kiitis Šarapova 21-aastast eestlannat. "Seda suurt mängukogemust oli väljakul tunda, minul jääb just sellest puudu. Ta servis hästi ja võitles kõvasti, pidin võitmiseks hästi mängima. Kui servisin matšivõidule (seisul 5:3 – toim), polnud see minu poolt hea geim, kuid tundsin, mis tol hetkel mängus oli ja suutsin järgmises geimis omad löögid ära lüüa."

WTA koduleht hindas mängu väga kvaliteetseks, sest mõlemad mängijad tegid vähe lihtvigu: Šarapova 12 ja Kontaveit kõigest 10. Punktilöögid jäid aga võitja kasuks 25:14.

Kontaveit jäi võistlusega kokkuvõttes väga rahule, sest ta sai kuus head mängu – kolm tükki kvalifikatsioonis ja kolm põhiturniiril. Kõigele lisaks tuli elu esimene võit esikümnemängija üle, eelmises ringis alistus teatavasti maailma kuues reket Garbine Muguruza.

"Ei teadnud, mida aasta esimesest liivaturniirist oodata ja oli väga tore jõuda nii kaugele. Enesekindlus kasvab," kinnitas Kontaveit, kes järgmisena alustab nädala pärast ülitugeva Madridi turniiri (auhinnafond üle 5 miljoni dollari) kvalifikatsiooni.