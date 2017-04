Gert Kullamäe sõnutsi oli Tartu meeskonna poolfinaalseeria avamängu kaotuse põhjuseks vaimne läbipõlemine.

"Arvan, et esimene poolaeg," tõi Kullamäe välja kogu mängu suurima murelapse. "Ükskõik kui hästi või halvasti me valmistusime selleks mänguks, siis... See pinge murdis mõne mehe nii maha, et olin isegi natukene sõnatu.

Natukene kartsin seda, aga ei suutnud uskuda, et see võib nii suureks fiaskoks kujuneda. Loodetavasti see on nüüd üle läinud."