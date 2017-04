Noor vs vana, lääs vs ida, rünnak vs kaitse, tõusev täht vs taanduv legend – seda kõike pakub tänane poksi raskekaalu tiitlimatš briti Anthony Joshua ja ukrainlase Vladimir Klitško vahel.

Võib julgelt öelda, et kahe olümpiavõitja lahingust saab spordiaasta 2017 üks tippsündmusi. Londoni linnapea Sadiq Khani isikliku loaga lastakse kuulsale Wembley staadionile 90 000 poksifänni ja piletid on loomulikult ammu välja müüdud. Pärast teist maailmasõda pole Suurbritannias nii suurt poksipublikut nähtud. 27aastane Joshua lööb kuningriigis laineid pea sama võimsalt, kui viimane poksi raskekaalu absoluutne tšempion Lennox Lewis sajandi alguses.

Kuulus Wembley valmistub poksimatšiks. (Andrew Couldridge)

Kuigi poksile omaselt on mängus tohutud rahapatakad, siis seekord ei keerle asi vaid eurode, dollarite või naelsterlingite ümber. 41aastane Klitško teab, et peab kaitsma enda au. 11 aastat võitmatuna püsinud ala elav legend kaotas 2015. aasta novembris Tyson Furyle ja pole seejärel enam ringis käinud.

Arvatakse, et tänane kaotus tähendaks Atlanta olümpiavõitja karjääri lõppu. Klitško kaliibriga mees lihtsalt ei saa lubada, et lahkub areenilt kahe järjestikuse kaotusega. Mees tunnistas ka ise matši eel, et ilmselt seisabki ees karjääri kõige tähtsam õhtu. Kaotuse järel võib paljude jaoks tema aastaid kestnud jõudemonstratsioon unustustehõlma vajuda.