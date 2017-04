"On olnud raske nädal ja oleme talle tõeliselt tänulikud, et ta on ka korvpalliga hästi hakkama saanud. Ma ei kujuta ette, kuidas ta seda suutis. Oleme alati koos temaga," rääkis Boston Celtics korvpalluri Isaiah Thomase kohta tema meeskonnakaaslane ja üks lähemaid sõpru Gerald Green.

"Laupäev [matused] on palju tähtsam kui pühapäev [mäng]," ütles Stevens. "Kui meil läheb raskeks, siis läheb, see on kõigest korvpall. Ta peab mänguks valmis olema. Ja kui ta otsustab, et kõike seda on talle liiga palju, siis mõistan teda."

* * *