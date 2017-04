Argentiina rallil läheb väga hästi Ford Fiestadel, M-Spordi ekipaažid hoiavad 1., 4. ja 5. kohta. Ka viiendana jätkav Ott Tänak püsib poodiumikonkurentsis, vahed on väikesed.

Liider Elfyn Evans on järgmisega (Mads Östberg) teinud küll sisse peaaegu ühe minuti pikkuse vahe, kuid Tänak jääb teisest kohast maha 15 ja kolmandast (Thierry Neuville) kümmekonna sekundiga.

"Oli keeruline päev. Teadsime, et see ralli nõuab autodelt palju ning plaanisime sõita küllalt ettevaatlikult ja jälgida autot. Võimalik, et liikusime mõnes kohas liiga ettevaatlikult, kuid läbisime kiiruskatsed turvaliselt, mis oli täna tähtsaim," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Olime kergematel lõikudel piisavalt kiired ning ma ei näe põhjust, miks me ei võiks homme (täna - toim) heidelda teise koha eest. Vahed on väikesed ja kõike võib juhtuda. Laupäevased kiiruskatsed pole enam sama nõudlikud, on autodele kergemad ja sõitjatele kindlasti nauditavamad."