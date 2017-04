Ott Tänak ja Martin Järveoja kihutavad Argentina MM-rallil neljandal kohal. Kolmandal positsioonil olevale Mads Östbergile kaotatakse 12. kiiruskatse järel vaid 4,1 sekundiga. Östbergi ees on omakorda 8,9 sekundi kaugusel Thierry Neuville. Kindel liider on Elfyn Evans.

Tänak ise oli kolme laupäevaõhtuse kiiruskatse eel lootusrikas. "Pärastlõunal pidime juhitavust veidi sättima, et saaksime enesekindlalt edasi sõita. Usun, et meil on kiirust poodiumikoha eest võidelda, see peab olema meie plaan. Samas teame, et siin võib veel kõike juhtuda," rääkis ta M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Täna sõidetakse veel kolm kiiruskatset, ralli võitja selgub homme.