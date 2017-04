Anthony Joshua on raskekaalu poksi kuningas! Wembley staadionile kogunenud 90 000 fänni ees lõi Joshua 11. raundis nokauti legendaarse Vladimir Klitško. Briti poksija omab nüüd WBA, IBFi ja IBO raskekaalu meistrivöösid.

Võrdne matš sai õige hoo sisse viiendas raundis, kus Joshua esimest korda Klitško põrandale saatis. Ukrainlane ajas end kiiresti püsti ja järgmises raundis toimus vastupidine stsenaarium, käpuli lendas hoopis Joshua.

