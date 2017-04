Anthony Joshua alistas Eesti aja järgi täna öösel Vladimir Klitško ning tõusis poksi raskekaalu valitsejaks. Briti sõnul pole see aga tema karjääri parim saavutus: 2012. aasta Londoni OMilt võidetud üliraskekaalu kuldmedal on Joshua jaoks tähtsam.

27aastane Watfordis sündinud Nigeeria juurtega inglane nokauteeris Klitško 11. raundis ning võitis oma profikarjääri 19. matši. Joshua pole kaotanud ühtegi võitlust, lisaks on ta kõik vastased alistanud nokaudiga.

"Õppisin, et võin ükskõik keda nokauti lüüa. Samas on mul arenguruumi, oleksin rumal, kui ma sellest matšist õppetunde ei võtaks. Saab olema huvitav näha, mida järgmised kaks-kolm aastat minu karjääris toovad," ütles Joshua.

Ta lisas: "Võib-olla oleks Klitško kedagi teist suutnud võita. Austan tema saavutusi nii poksiringis kui ka sellest väljaspool väga. Mul poleks probleemi temaga uuesti võidelda," viitas Joshua tõigale, et Klitško lepingus on punkt, mis võimaldab 41aastasel ukrainlasel korduslahingut nõuda. Klitško ei soovinud matšijärgselt öelda, kas ta soovib seda punkti kasutada või mitte.

Klitško sõnas matšist rääkides, et ühel hetkel tundus talle nagu oleks Joshua väsinud. "Ma ei uskunud, et ta suudab sellest taastuda (Klitško lõi Joshua kuuendas raundis pikali - toim.)." Aga ta tõusis püsti ning sellest ajast peale tundsin, et ta on väsinud ning pole keskendunud. Anthony kogus end järgmiste raundide jooksul," lausus enda sõnul heas vormis olnud Klitško, kelle arvates on Joshua poksiringis siiski haavatav.