Eesti üks paremaid jalgrattureid, praegu Romandia tuuril võistlev Rein Taaramäe andis Facebookis teada, et aasta esimesel suurtuuril Giro d'Italial ta ei osale.

"Enesetunne on endiselt kehva, nagu on ta seda olnud ka juba viimased 10 kuud. Tegelikult on olla OK, trenni teha OK, haige olin viimati 4aastat tagasi, vereproovid on praegu korras ja punane veri tundub isegi väga hea olevat. Kuid kui võistlustempo peale pannakse, siis pole enda taset kusagil. Pigem on väga raske (kui 100 meest veel peagrupis istub, siis olen mina juba maha jäämas) ja jõu asemel karjub jalges ainult valu," kirjutab Vader - nii Taaramäed kutsutakse - Facebookis.

"Tuju on enam-vähem hea olnud ja sõita tahaks ka väga! Kuid praegu ei oska mitte kui midagi peale hakata. Ükskõik, mis ma ette olen võtnud, paremaks ei ole kuskilt otsast läinud. Jutu lõpuks peaks siis mainima, et ilmselgelt Girole ma sellel aastal ei lähe. Kui ma praegu olen täitsa pea laiali otsas ja ei tea, kuidas edasi minna, siis Girolt kõrvale jäämise osas saab küll kindel olla, et paremat otsust poleks olnud võimalik teha. Praegu antakse jälle 3 nädalat vabaks ja see, mis edasi saab, oleneb kõik füüsilisest vormist."