Vormel-1 hooaja neljanda etapi Sotšis võitis suurepärase stardi teinud soomlane Valtteri Bottas (Mercedes), kes alustas sõitu kolmandalt kohalt.

Põnevas võitluses järgnesid Bottasele kaks Ferrarit: sakslane Sebastian Vettel ja soomlane Kimi Räikkönen. Mercedesel kihutav britt Lewis Hamilton jäi seekord poodiumilt välja lõpetas neljandana. Esikuuikusse mahtusid veel Max Verstappen (Red Bull) ja Sergio Perez (Force India).

