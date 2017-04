Nelja etapi järel juhib vormel-1 MM-sarja Ferraril kihutav sakslane Sebastian Vettel, kes sai täna Sotšis teise koha. Mehel on koos 86 punkti ja edu Lewis Hamiltoni (Mercedes) ees on 13 punkti.

Hamilton ise lõpetas Venemaa GP alles neljandana. Võidu sai tema meeskonnakaaslane Valtteri Bottas, kes hoiab MM-sarjas 63 punktiga kolmandat kohta. Neljas on Kimi Räikkönen, kellel on koos 49 silma.