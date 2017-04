Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas kaotasid täna punkte mõlemad Manchesteri klubid. United viigistas 1:1 Swansea’ga, City ei suutnud enamat 2:2 viigist Middlesbrough vastu.

United läks Wayne Rooney penaltist küll juhtima, kuid 11 minutit enne lõpuvilet Gylfi Sigurdsson viigistas. City jäi Middlesborgh vastu kaks korda kaotusseisu, kuid Sergio Agüero ja Gabriel Jesus suutsid Manchesteri sinisele poolelt ühe punkti kindlustada.

25 - Manchester United have set a new club record for their longest unbeaten run within a top-flight season (25, W13 D12). Streak.