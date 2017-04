Tänase võidu tõi Orava sõnul hea vaimne valmisolek. "Usun, et otsustavaks sai meie enda emotsioon. Suutsime tahaplaanile jätta selle, et see võib olla viimane mäng.

Seda, et seeria käest ära läheb, 21aastane vollemees ei peljanud. "Ei usu, et kellelgi sellist tunnet tekkis. Pigem tekkis see, et meil on vaja kätte saada see üks mäng. Me ei keskendunud sellele, et Tartu võitis. Tartu tegi kaks väga head mängu."

Miks tartlased üldse kaks mängu kätte said? "Ronald Järv muutus," rääkis Orav konkurentide edu võtmest. "Meie enda serv oli veidi hambutu ja selle tõttu nende tempod skoorisid väga hästi. Seeria vältel mängis Tartu suhteliselt samamoodi ja ühtlaselt, meie ise kõikusime jube palju."