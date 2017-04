Arvan, et meie jaoks saigi määravaks see, et mingisugused otsustavad hetked, kus meil võimalused olid, ei kasutanud ära. Selver vastupidi kasutas ja nii ta läkski.

Ta lisab: "Muidugi on hea meel, et me päris barankaga ei saanud, aga teisalt eks siin ootused juba kerisid natuke üles. Äkki läheb seitsme mängu peale, siis võib juba kõike juhtuda.

Tore, et me kahe mänguga ikkagi näitasime, milleks me võimelised oleme. Oma fännidele ja kogu publikule pakkusime elamusi juurde."

Tartu jäi sel hooajal tiitlita ning Lüütsepa sõnutsi oodatu enamat. "Muidugi on pettumus. Bigbank Tartul on alati kõige kõrgemad eesmärgid. Selge see, et tiitel oli üks ja ainus eesmärk. Seda me ei suutnud saavutada.

Siin on erinevad põhjused, miks see nii läks. Aga kokkuvõttes oli hooajal ka palju ilusaid asju. Tõesti on kahju, et me ei realiseerinud tiitli näol mingiks tulemuseks."

Tulevast hooajast on veel veidi vara rääkida, kuid ei saa välistada, et see jäi noore treeneri viimaseks mänguks peatreenerina. "Ei oska midagi praegu öelda. Eks lähinädalatel hakkab selguma.

Mu enda saatus on lahtine - leping lõppes tänasega ja väga paljude mängijate leping lõppeb. Ainult neljal mängijal on kehtiv leping järgmiseks hooajaks.