Eesti jäähokikoondis lõpetas MMi esimese divisjoni B-grupi turniiri Belfastis 4:3 võiduga Hollandi üle ning tagas tabelis neljanda koha.

Kübaratriki teinud ehk kolm väravat visanud Eesti koondise ründaja Robert Rooba arvates on meeskond aastatega edasi läinud ja liigub õiges suunas.

"Mul oli kaheksas MM-turniir ja selle aja jooksul pole me sellist tulemust saavutanud. Arvan, et viimane selline tulemus jääb kümne aasta tagusesse aega. See on loomulikult väga tore, et me oleme edasi läinud ja liigume õiges suunas. Selle üle on kindlasti väga hea meel," sõnas Rooba, kel algas ühtlasi suvepuhkus.

Koondise peatreener Jussi Tupamäki lahkub võidu järel ametist, et võtta vastu uued väljakutsed. "Ütlesin poistele pärast mängu, et olen nende üle uhke ja väga õnnelik, et sain nende treener olla. Kõik mehed on kolme aasta jooksul kõvasti arenenud ja oma mängu parandanud," rääkis soomlane.

"Meeskonnas on erinevad inimesed, erinevad persoonid, kes mängivad kõik Eesti koondise eest! Suutsime kolmel aastal MMil esimese divisjoni B-gruppi püsima jääda, nüüd saavutasime neljanda koha. Oleme teinud ära suure töö Eesti jäähoki heaks ning seda peab väärtustama. Me pole oma arengus veel kaugel – meeskond saab siit edasi minna. Suur aitäh kõikidele poistele!" ütles Tupamäki.